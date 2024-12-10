Trevisani: "A Italiano venduti Calafiori e Zirkzee e presi Casale e Dallinga, eppure va meglio di Thiago"

Riccardo Trevisani ha voluto difendere Italiano dopo alcune ingiuste critiche che l'ex allenatore viola ha subito

Riccardo Trevisani ha parlato di Vincenzo Italiano per commentare Juventus-Bologna, queste le sue parole nello show di Cronache di Spogliatoio:

"Il Bologna di Italiano sta andando meglio rispetto di quello di Thiago Motta, in una squadra che ha venduto Calafiori per 50 milioni e Zirkzee per altri 40 milioni e li ha sostituiti con Casale e Dallinga. Se prendi il mago Zurli arriva tredicesimo mentre lui sta andando meglio. In più giocando ogni 3 giorni la Champions League e stancandosi molto di più, un qualcosa che Thiago Motta non aveva. Poi, andiamo avanti con i numeri, la Fiorentina quest'anno la solita semifinale di Coppa Italia non la fa. Il Bologna non gestisce la partita, gioca, fa pressione, ri-aggressione, attacca la partita. Eppure il Bologna non prende tanti gol come non prendeva tanti gol la Fiorentina, qualcuno lo vuole far passare come Zeman ma non è Zeman e difende bene. Poi mi spiegate se Miranda al 93esimo sbaglia il passaggio che colpa può avere Italiano. Il Bologna fa sempre una partita seria, educata, con attenzione, al contrario di quello che fa il Milan con Fonseca. Se la gestione fosse sconclusionata allora non avrebbe i risultati che ha sempre ottenuto in carriera"

MINOTTI BACCHETTA RANIERI E PARLA ANCHE DI COMUZZO E DE GEA

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