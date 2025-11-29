Zazzaroni: "La Viola non perderà a Bergamo, finirà pari. Caressa in disaccordo: "Una delle due avrà la meglio"
Vigilia di Atalanta-Fiorentina e momento pronostici per Caressa e Zazzaroni su Radio Deejay. I pronostici della partita
A cura di Redazione Labaroviola
29 novembre 2025 14:20
Come ogni sabato, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni insieme con Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, hanno fatto i loro pronostici per la giornata di serie A che di sta per giocare, tra cui Atalanta-Fiorentina, queste le loro parole su Radio Deejay:
Zazzaroni: "Questa partita non la perde la Fiorentina, non può perdere anche questa, però finirà in pareggio".
Caressa risponde: "Per me o vince l'Atalanta o vince la Fiorentina".