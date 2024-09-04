Caressa non ha dubbi: "Al mercato della Fiorentina do 7. Bene nel finale, si è mossa in modo ordinato"

Il telecronista e giornalista di Sky, sul suo canale Youtube, ha commentato così il mercato della Fiorentina nella sessione estiva

Fabio Caressa, telecronista e giornalista di Sky, ha espresso la sua opinione in merito alle operazioni di mercato effettuate dalla Fiorentina. L'analisi e il voto sul suo canale YouTube:

"La Fiorentina nel finale mi è piaciuta, ha preso giocatori che mi piacciono molto, tipo Bove, e quindi gli do un 7. Ha preso Kean, che è un attaccante che rispetto a quelli che avevano può segnare di più. Mi sembra che si sia mossa in maniera ordinata, credo anche stando a sentire Palladino, sempre nel rispetto della possibilità di investimenti che si possono fare".

Cataldi: “Non avrei mai lasciato la Lazio ma dopo nessun dubbio a scegliere la Fiorentina”

https://www.labaroviola.com/cataldi-non-avrei-mai-lasciato-la-lazio-ma-dopo-nessun-dubbio-a-scegliere-la-fiorentina/267021/