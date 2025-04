Zazzaroni e Caressa sono d’accordo: “Il Cagliari batterà la Fiorentina domani, è 1 fisso”

Sulle frequenze di Radio Deejay all’interno della puntata della trasmissione Deejay Football Club, il giornalista Ivan Zazzaroni e il telecronista Fabio Caressa hanno fatto i loro pronostici per la giornata di campionato odierna del week end pasquale. Entrambi concordano riguardo all’esito della gara in Sardegna tra Fiorentina e Cagliari, infatti per tutti e due la squadra di Palladino uscirà sconfitta dalla trasferta cagliaritana. Per Zazzaroni, in vantaggio nei pronostici, e Caressa nella loro schedina immaginaria Cagliari-Fiorentina è 1 fisso perché i viola sono stanchi dalla Conference e hanno sempre faticato contro le piccole a maggior ragione in uno stadio caldo come l’Unipol Domus contro una squadra vicina alla salvezza.