Zazzaroni e Caressa sono d'accordo: "Fiorentina-Roma finirà in pareggio"
Vigilia di Fiorentina-Roma e momento pronostici per Caressa e Zazzaroni su Radio Deejay. I pronostici della partita.
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2025 15:08
Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni insieme a Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, hanno fatto, come di consueto, i loro pronostici per le partite della giornata di serie A che si sta per giocare, tra cui Fiorentina-Roma, queste le loro parole su Radio Deejay:
Zazzaroni: "Fiorentina-Roma metto X"
Caressa all'unisono: "X secca"