Pronostico Udinese-Fiorentina, per Caressa vincono i viola, finisce X per Zazzaroni

Mirko Carmignani

28 Febbraio · 16:12

I due giornalisti hanno fatto il pronostico per il match di lunedì sera tra la Fiorentina e l'Udinese in Friuli

A Radio Deejay sono intervenuti i giornalisti Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni per pronosticare il turno di campionato con anche la gara della Fiorentina, per Zazzaroni è X: “Udinese-Fiorentina è una gara difficile, confido in fagiolino, ma gli altri corrono come degli ossessi per questo è X.”

Caressa, invece, dice: “Dico 2, però le partite dell’Udinese non sono pronosticabili perché può vincere contro chiunque e perdere allo stesso modo, mi dà quasi fastidio perché ha dei cali che non si possono nemmeno prevedere e che non ho mai visto.”

