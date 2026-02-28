Pronostico Udinese-Fiorentina, per Caressa vincono i viola, finisce X per Zazzaroni

A Radio Deejay sono intervenuti i giornalisti Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni per pronosticare il turno di campionato con anche la gara della Fiorentina, per Zazzaroni è X: “Udinese-Fiorentina è una gara difficile, confido in fagiolino, ma gli altri corrono come degli ossessi per questo è X.”

Caressa, invece, dice: “Dico 2, però le partite dell’Udinese non sono pronosticabili perché può vincere contro chiunque e perdere allo stesso modo, mi dà quasi fastidio perché ha dei cali che non si possono nemmeno prevedere e che non ho mai visto.”