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Caressa: "Il Napoli ha totalmente sovrastato la Fiorentina nei duelli. Fazzini deve giocare titolare"

Fabio Caressa ha commentato la partita tra Fiorentina e Napoli sul suo canale YouTube per analizzare gli aspetti più rilevanti del match.Sull'impostazione di gara: "Il Napoli per mezz'ora è stato impr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2025 21:50
Caressa: "Il Napoli ha totalmente sovrastato la Fiorentina nei duelli. Fazzini deve giocare titolare" -
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Fabio Caressa ha commentato la partita tra Fiorentina e Napoli sul suo canale YouTube per analizzare gli aspetti più rilevanti del match.

Sull'impostazione di gara: "Il Napoli per mezz'ora è stato impressionante: ha preso la Fiorentina uomo su uomo e con il suo strapotere fisico ha impedito ai viola di vincere i duelli."

Su Pioli: "Secondo me ha ritardato un po' i cambi. Fazzini abbiamo capito che deve essere assolutamente un titolare della Fiorentina, nel primo tempo però il Napoli è stato troppo superiore."

 

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