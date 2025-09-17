Caressa: "Il Napoli ha totalmente sovrastato la Fiorentina nei duelli. Fazzini deve giocare titolare"
Fabio Caressa ha commentato la partita tra Fiorentina e Napoli sul suo canale YouTube per analizzare gli aspetti più rilevanti del match.Sull'impostazione di gara: "Il Napoli per mezz'ora è stato impr...
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2025 21:50
Fabio Caressa ha commentato la partita tra Fiorentina e Napoli sul suo canale YouTube per analizzare gli aspetti più rilevanti del match.
Sull'impostazione di gara: "Il Napoli per mezz'ora è stato impressionante: ha preso la Fiorentina uomo su uomo e con il suo strapotere fisico ha impedito ai viola di vincere i duelli."
Su Pioli: "Secondo me ha ritardato un po' i cambi. Fazzini abbiamo capito che deve essere assolutamente un titolare della Fiorentina, nel primo tempo però il Napoli è stato troppo superiore."