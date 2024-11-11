Caressa: "Kean è sbocciato, gli stanno dando fiducia e sta facendo un grande campionato"

Il noto giornalista e telecronista ha inserito due calciatori viola come Kean e De Gea nell'odierna top 11

Fabio Caressa, sul suo canale Youtube, ha realizzato come di consueto il giorno dopo delle partite di campionato la top 11 della giornata di Serie A, inserendo due viola come De Gea e Kean tra i migliori con una menzione al tecnico Palladino: "Complimenti alla Fiorentina che è una squadra divertente e che è proprio bella da vedere ed è merito del suo allenatore. Palladino dimostra di essere un predestinato come da sempre viene detto sin dall'inizio della sua carriera di tecnico a Monza."

Su De Gea: "Come portiere vado con De Gea non per le sue parate perché non è stato molto chiamato in causa, bensì per quello che sta dando. De Gea ha portato una sicurezza che mancava ai viola, ha un'esperienza internazionale che si fa sentire e poi un portiere che fa un assist è un fatto fuori dall'ordinario. La sua azione apre al calcio moderno, abbiamo superato il gioco posizionale per andare verso un'idea di uomo contro uomo, 1 vs 1 dando la palla all'attaccante."

Su Kean: "Kean è la prova di giocatore che se ha la fiducia, sboccia così come a Parigi dove anche se non era titolare, ha fatto benissimo. Palladino lo ha scelto, sta facendo un grande campionato e regge da solo l'attacco anche perché non ha alternative. Ora abbiamo 2 attaccanti di livello ossia lui e Retegui che possono trascinare anche la Nazionale, da Kean mi aspetto grande continuità."

https://www.labaroviola.com/dallargentina-rimbalzano-le-voci-del-river-plate-interessato-a-quarta-e-beltran-per-il-mercato-invernale/276596/