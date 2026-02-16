16 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:46

Caressa: “Fagioli si è scrollato di dosso quello che gli era successo e sta trascinando la Fiorentina”

Caressa: “Fagioli si è scrollato di dosso quello che gli era successo e sta trascinando la Fiorentina”

Redazione

16 Febbraio · 21:08

Aggiornamento: 16 Febbraio 2026 · 21:10

I complimenti di Fabio Caressa sul rendimento in netta crescita di Nicolò Fagioli che si sta prendendo le luci della ribalta

Fabio Caressa analizza l’ultima giornata di Serie A sul proprio canale Youtube.
Ecco le parole del noto giornalista di Sky Sport sul trascinatore della Fiorentina premiato nella personale top 11 della 25^ giornata:

Fagioli sta trascinando la Fiorentina che gioca bene al di là dei risultati. La Fiorentina gioca bene da un mese almeno e gioca bene perché Fagioli si è scrollato di dosso tutto quello che gli era successo e che pesava psicologicamente e che gli aveva fatto perdere fiducia e serenità. Fagioli era un giocatore che Allegri piaceva moltissimo e io penso che poteva essere importante anche per la Juventus, sicuramente è fondamentale per la Fiorentina e può diventare un giocatore utile per la Nazionale. Noi quel tipo di regista tecnico non ce l’abbiamo e quindi diventa fondamentale.”

