Caressa: “Fagioli si è scrollato di dosso quello che gli era successo e sta trascinando la Fiorentina”

Fabio Caressa analizza l’ultima giornata di Serie A sul proprio canale Youtube.

Ecco le parole del noto giornalista di Sky Sport sul trascinatore della Fiorentina premiato nella personale top 11 della 25^ giornata:

“Fagioli sta trascinando la Fiorentina che gioca bene al di là dei risultati. La Fiorentina gioca bene da un mese almeno e gioca bene perché Fagioli si è scrollato di dosso tutto quello che gli era successo e che pesava psicologicamente e che gli aveva fatto perdere fiducia e serenità. Fagioli era un giocatore che Allegri piaceva moltissimo e io penso che poteva essere importante anche per la Juventus, sicuramente è fondamentale per la Fiorentina e può diventare un giocatore utile per la Nazionale. Noi quel tipo di regista tecnico non ce l’abbiamo e quindi diventa fondamentale.”