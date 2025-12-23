Caressa: “Se Kean e Gud iniziano a segnare, salvano da soli la Fiorentina. Attacco unico per potenzialità”

Fabio Caressa nel suo video dedicato alla giornata appena conclusa di Serie A, ha voluto dedicare una parentesi importante alla prima vittoria della Fiorentina, che, dopo la partita contro l’Udinese, ha dimostrato di potersi salvare. Queste le sue parole: “Kean e Gudmundsson hanno fatto una bella partita. Kean era l’attaccante con il più alto XG del nostro campionato, quindi era normale che prima o poi si sbloccasse. Se loro due cominciano a segnare la salvano da soli la Fiorentina. Nessuno in quella zona ha un attacco che ha queste potenzialità.

“Ora la viola è attesa da partite decisive, quelle in cui deve rimontare. Se vincerà le prossime gare, non ci sarà neanche bisogno di una rivoluzione. Paratici, con il suo arrivo potrebbe cambiare anche qualche tassello importante, facendo “saltare” qualche giocatore. Il nuovo direttore dovrà capire che questo è un momento e che questa squadra ha delle potenzialità importanti; salvarla è il primo passo per ricominciare da capo e ripartire per ritornare nelle posizioni europee. Finalmente ho visto la differenza tra la Fiorentina e le altre squadre che lottano per salvarsi”.