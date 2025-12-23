23 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Caressa: “Se Kean e Gud iniziano a segnare, salvano da soli la Fiorentina. Attacco unico per potenzialità”

News

Caressa: “Se Kean e Gud iniziano a segnare, salvano da soli la Fiorentina. Attacco unico per potenzialità”

Redazione

23 Dicembre · 21:33

Aggiornamento: 23 Dicembre 2025 · 21:33

TAG:

CaressaFiorentinaGudmundssonKean

Condividi:

di

"Nessuno in quella zona ha un attacco che ha queste potenzialità"

Fabio Caressa nel suo video dedicato alla giornata appena conclusa di Serie A, ha voluto dedicare una parentesi importante alla prima vittoria della Fiorentina, che, dopo la partita contro l’Udinese, ha dimostrato di potersi salvare. Queste le sue parole: “Kean e Gudmundsson hanno fatto una bella partita. Kean era l’attaccante con il più alto XG del nostro campionato, quindi era normale che prima o poi si sbloccasse. Se loro due cominciano a segnare la salvano da soli la Fiorentina. Nessuno in quella zona ha un attacco che ha queste potenzialità.

“Ora la viola è attesa da partite decisive, quelle in cui deve rimontare. Se vincerà le prossime gare, non ci sarà neanche bisogno di una rivoluzione. Paratici, con il suo arrivo potrebbe cambiare anche qualche tassello importante, facendo “saltare” qualche giocatore. Il nuovo direttore dovrà capire che questo è un momento e che questa squadra ha delle potenzialità importanti; salvarla è il primo passo per ricominciare da capo e ripartire per ritornare nelle posizioni europee. Finalmente ho visto la differenza tra la Fiorentina e le altre squadre che lottano per salvarsi”. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio