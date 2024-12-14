Zazzaroni condanna la Fiorentina contro il Bologna, per Caressa pareggio o vittoria dei viola

Secondo Zazzaroni il Bologna batterà la Fiorentina, mentre per Caressa gli uomini di Palladino partiranno favoriti e non perderanno

Come ogni settimana, i due opinionisti e giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno reso noti i loro pronostici per la 16esima giornata di Serie A, settimana in cui la Fiorentina affronta il Bologna nel Derby dell'Appennino. Partita che non sarà sicuramente facile per gli uomini di mister Palladino, che affronteranno un Bologna in ripresa nonostante alcune defezioni pesanti, come quella di Orsolini.

Secondo Zazzaroni, noto tifoso rossoblu, gli uomini di Italiano usciranno vincitori in questo scontro di alta classifica. Per Caressa, invece, la Fiorentina parte favorita, e mal che vada otterrà un pareggio sul campo del Dall'Ara.

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