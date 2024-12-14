Toni: "I tifosi della Fiorentina meritano di sognare. Kean è cresciuto, Firenze è l'ambiente adatto a lui"

L'ex attaccante della Fiorentina si è espresso sull'ottimo momento dei viola, soffermandosi sul rendimento di Kean

L’ex attaccante della Fiorentina Luca Toni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in occasione del Grand Slam Padel show, manifestazione in corso quest’oggi al Centro Padel di San Miniato, in provincia di Pisa. Queste le parole dell’ex bomber viola sulla Fiorentina e su Moise Kean:

Sulla Serie A: “Mi piace molto questo campionato, è bello combattuto, ci sono tante belle sorprese, grandi squadre. Finalmente è davvero un gran bel campionato.”

Su questa Fiorentina: “Non era partita benissimo, ma Palladino ha trovato la quadra, lo schema perfetto e adesso sta andando davvero alla grande. Se resta in quelle zone di classifica la Fiorentina fa un capolavoro, è giusto far sognare il popolo viola.”

Su Kean: “Kean mi sta piacendo un sacco, ha trovato l’ambiente giusto, adatto a lui. Alla Fiorentina si sente coccolato, il mister gli vuole bene, lui è cresciuto molto come persona, lotta tanto anche quando non fa gol e fa un grande lavoro sporco.”

BOVE AL VIOLA PARK

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