“Commisso è stato un grande uomo, ha investito tanto ma mantenendo vivo il sentimento”

Nel corso di un intervento sul suo canale YouTube, Fabio Caressa ha voluto dedicare un pensiero a Rocco Commisso, ricordandone la figura e il contributo lasciato nel mondo del calcio e nella storia recente della Fiorentina. Un ricordo sentito, che mette in luce il lato umano dell’imprenditore italo-americano.

“Commisso è stato un grande uomo. Voleva rendere al calcio quello che il calcio gli aveva dato. Aveva grandi idee: lo stadio, il Viola Park… Manteneva però l’amore per il calcio perché amava la sua squadra. Dava al calcio il sentimento. C’era differenza tra la sua proprietà e quella di altri fondi americani. Commisso ci metteva l’anima. Ha investito tanto e manteneva vivo il sentimento”.