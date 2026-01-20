21 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:28

“Commisso è stato un grande uomo, ha investito tanto ma mantenendo vivo il sentimento”

Redazione

21 Gennaio · 00:25

Aggiornamento: 21 Gennaio 2026 · 00:28

Fabio Caressa rende omaggio all’ex presidente viola, sottolineandone passione, visione e il legame autentico con il calcio

Nel corso di un intervento sul suo canale YouTube, Fabio Caressa ha voluto dedicare un pensiero a Rocco Commisso, ricordandone la figura e il contributo lasciato nel mondo del calcio e nella storia recente della Fiorentina. Un ricordo sentito, che mette in luce il lato umano dell’imprenditore italo-americano.

Commisso è stato un grande uomo. Voleva rendere al calcio quello che il calcio gli aveva dato. Aveva grandi idee: lo stadio, il Viola Park… Manteneva però l’amore per il calcio perché amava la sua squadra. Dava al calcio il sentimento. C’era differenza tra la sua proprietà e quella di altri fondi americani. Commisso ci metteva l’anima. Ha investito tanto e manteneva vivo il sentimento”.

