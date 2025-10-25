Zazzaroni: "Spero vinca il Bologna, al cuor non si comanda". Caressa sicuro: "Vince la Fiorentina"
Oggettivamente alla viola gli ha detto anche male in questo periodo, però devo fare i complimenti al Bologna e a Italiano che mi sta impressionando
Tempo di pronostici per Caressa e Zazzaroni che "giocano" con i risultati delle partite dell'8a giornata di Serie A, alla trasmissione radiofonica Deejay Football Club. Il pronostico tra Fiorentina e Bologna però divide i due opinionisti sportivi. Per Ivan Zazzaroni, bolognese di nascita, potrebbe starci un 1/2 (quindi vittoria per o Fiorentina o Bologna), ma afferma: "Mi gioco la doppia chance, però spero vinca il Bologna, d'altronde al cuor non si comanda". Caressa invece sicuro del risultato del Franchi: "Per me vince la Fiorentina, anche perché oggettivamente alla viola gli ha detto anche male in questo periodo, però devo fare i complimenti al Bologna e a Italiano che mi sta impressionando".