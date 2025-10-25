Zazzaroni: "Spero vinca il Bologna, al cuor non si comanda". Caressa sicuro: "Vince la Fiorentina"

Oggettivamente alla viola gli ha detto anche male in questo periodo, però devo fare i complimenti al Bologna e a Italiano che mi sta impressionando

A cura di Redazione Labaroviola 25 ottobre 2025 13:46

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