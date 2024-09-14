Per Caressa e Zazzaroni la Fiorentina non ha speranze a Bergamo: pareggio o vittoria dell'Atalanta
Riparte la Serie A. E dopo la sosta per le Nazionali, tornano anche i pronostici di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. Ma le sensazioni dei due opinionisti non sorridono alla Fiorentina di Raffaele Palla...
Riparte la Serie A. E dopo la sosta per le Nazionali, tornano anche i pronostici di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. Ma le sensazioni dei due opinionisti non sorridono alla Fiorentina di Raffaele Palladino in vista dell'impegno di domani contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Per Zazzaroni, infatti, vinceranno i padroni di casa. Più ottimista, invece, Caressa che punta su un pareggio.
Palladino cambia modulo, a Bergamo possibile 3-5-2 con Bove nel mezzo e Ikonè in vantaggio su Colpani
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