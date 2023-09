Caressa valuta il mercato della Fiorentina: “Idee interessanti in attacco, non era facile migliorarla”

Fabio Caressa ha parlato della Fiorentina nel suo video sul Pagellone del calciomercato su YouTube. Ecco le sue parole:

“Al mercato della Fiorentina do 6,5 perchè è un mercato con delle idee interessanti. Hanno tenuto Nico ma bisogna vedere come vanno le due punte davanti: Nzola a volte va bene ma altre volte meno bene. Secondo me non è giudicabile ancora il mercato in campionato della Fiorentina perchè è la squadra che ha giocato di più con 5 partite in 15 giorni ed è ovvio che possa aver avuto delle difficoltà. Non era facile migliorarla.”

IL CT DEI CAMPIONI DEL MONDO HA L’IDEE CHIARE SU LUCAS BELTRAN