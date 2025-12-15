Caressa: “Fiorentina in crisi: serve il cuore viola e figure storiche come Antognoni”

Caressa, nell’analisi per Sky sulla situazione della Fiorentina:“È una situazione drammatica, diventata quasi surreale per la Fiorentina, perché ha solo 6 punti, mentre Parma, Genoa e Cagliari ne hann...

Caressa, nell’analisi per Sky sulla situazione della Fiorentina:

“È una situazione drammatica, diventata quasi surreale per la Fiorentina, perché ha solo 6 punti, mentre Parma, Genoa e Cagliari ne hanno già 8 in più. Negli scorsi anni la salvezza si raggiungeva con 31 punti; quest’anno, invece, la proiezione della salvezza è più alta, perché le squadre dietro stanno facendo più punti. Potrebbe servire arrivare a 36-37 punti, il che significa che la Fiorentina, per salvarsi, deve fare almeno 30 punti da qui alla fine del campionato, che sono tantissimi.

In questo momento di emergenza, secondo me, bisogna prendere scelte da emergenza. Con tutto il rispetto per i dirigenti attuali, servono figure come Antognoni o Giovanni Galli, persone che incarnano lo spirito della Fiorentina. C’è bisogno di qualcuno che diventi l’alfiere della squadra, che rappresenti la sua storia. Questa squadra ha bisogno di ritrovare il cuore… il cuore viola.”