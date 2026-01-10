Zazzaroni: "Fiorentina-Milan tosta, o finisce in pareggio o vincono i Rossoneri. Caressa: "Finirà in pareggio"

Vigilia di Fiorentina-Milan e momento pronostici per Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. I pronostici della gara tra Viola e Rossoneri

A cura di Redazione Labaroviola 10 gennaio 2026 14:08

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