Zazzaroni: "Fiorentina-Milan tosta, o finisce in pareggio o vincono i Rossoneri. Caressa: "Finirà in pareggio"
Vigilia di Fiorentina-Milan e momento pronostici per Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. I pronostici della gara tra Viola e Rossoneri
A cura di Redazione Labaroviola
10 gennaio 2026 14:08
Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni insieme a Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, hanno fatto, come di consueto, i loro pronostici per le partite della giornata di serie A che si sta per giocare, tra cui Fiorentina-Milan, queste le loro parole su No Spoiler:
Zazzaroni: "Partita tosta, mi gioco la doppia, penso che finirà o in pareggio o vincerà il Milan"
Caressa: "Finirà in pareggio"
Di seguito i pronostici di giornata