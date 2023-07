Caressa: “Punterò su Ranieri. Mercato? L’esempio da seguire è quello del Napoli”

Fabio Caressa ha così parlato a La Nazione: Chi è il viola su cui punterà forte nella stagione che sta per iniziare?«Ranieri. Sì, seguirò con attenzione questo ragazzo che secondo me ha numeri importanti e preziosi. Mi incuriosisce».Sa che un anno fa Ranieri era addirittura ai margini della Fiorentina?«Lo so, lo so. E questo rafforza un mio credo. In Italia si deve rivedere qualcosa nella politica delle scelte che vedono giocatori come Ranieri o Baschirotto, prima nel gruppo degli esuberi e poi protagonisti in un campionato come la serie A».Colpa del mercato ’pazzo’?«Altro che. Dopo la Cina, gli Stati Uniti, il Qatar adesso è l’ora della ’bolla’ degli Arabi. Impossibile competere sul mercato davanti a certe realtà. L’Italia, ma anche la Germania non può contrastare certe cifre… solo l’Inghilterra ci riesce, ma non si può andare avanti così».E la Fiorentina che ancora non ha presentato nomi nuovi e mercoledì si raduna?«Che c’è di male o di sbagliato?».Beh, insomma…«Comprare ora non conviene, paghi 300 quello che vale 50. Meglio aspettare un po’, i saldi arriveranno e si prenderanno buoni giocatori a prezzi reali. L’esempio da seguire è quello del Napoli. Ha acquistato bene e nei tempi giusti e alla fine ha stravinto».

