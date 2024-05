Caressa: “Sarri alla Fiorentina sarebbe bello ma in questo momento in pole c’è Aquilani”

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha parlato della Fiorentina da Firenze dove era presente alla presentazione del memorial Galli, queste le sue parole:

“Sarri alla Fiorentina sarebbe una bella avventura in virtù delle sue origini. Sarebbe anche una scelta in continuità rispetto a quella che è stata in questi anni l’idea di calcio di Vincenzo Italiano. Ma non solo la Fiorentina potrebbe avere bisogni lui: penso anche al Milan.

Il triennio di Italiano alla Fiorentina è stato molto buono. Arrivare in finale è già un grande successo. Credo che il club debba mantenere lo stesso livello quando sarà tempo di scegliere un sostituto. Io penso che dopo un po’ è giusto che un allenatore se ne vada, quando capisce che non può essere più funzionale. Italiano ha delle offerte e sta aspettando di capire quale sarà la più giusta.

Aquilani conosce bene l’ambiente della Fiorentina, viene dalle giovanili, conosce bene la società e la società conosce bene lui, ha un ottimo rapporto con Pradè, è questa la soluzione su cui sono orientati. Mi piace anche Palladino, che lascerà Monza, di lui parlano tutti bene, io lo conosco, è una persona di grandissima serietà personale, rispetto ad Aquilani lui è più esperto

