Caressa: "Se Cambiaso andasse al City, io alla Juve prenderei Biraghi"

Il noto telecronista e giornalista ha parlato oggi della cessione eventuale del terzino bianconero e di un sostituto

A Sky Calcio Club il noto giornalista e telecronista Fabio Caressa ha commentato le questioni più calde del mercato, in particolare ha proposto un'idea alla Juventus: "Se Cambiaso va via a gennaio per un'offerta irrinunciabile di 65 milioni che sono tantissimi, io andrei su un uomo d'esperienza che è pronto subito e conosce il campionato, Biraghi, che non gioca più a Firenze e potrebbe venir via per poco poi a giugno ci pensi e magari fai un colpo più ricco. Non esistono trattative su questo, è una mia idea, per me farebbe bene in una squadra come quella di Motta."

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