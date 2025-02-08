Caressa: "L'Inter giocherà Lunedì contro la squadra che ha minato le sue certezze, la pressione sarà tanta"

Il noto commentatore Fabio Caressa è tornato sul successo della Fiorentina di Giovedì sera con i nerazzurri

A Radio Deejay, durante la trasmissione Deejay Football Club, ha parlato il noto commentatore TV Fabio Caressa che ha commentato la vittoria viola sull'Inter: "A Firenze abbiamo visto le prime difficoltà dell'Inter perchè a centrocampo sono corti, dato che i titolari iniziano ad avere qualche anno e hanno avuto vari problemi fisici. Lunedì ritrovano la stessa squadra che li ha travolti e avranno una grande pressione perchè potrebbero essere a -6 dal Napoli. L'Inter che conosciamo non sbaglia queste partite perchè comunque è una squadra esperta e ha giocatori per risolverla. Di sicuro sentiranno una grande pressione sulle spalle."

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