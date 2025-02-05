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Caressa applaude: "Bene la Fiorentina che ha puntato sugli italiani. Sono importanti per trasmettere"

Finito il calciomercato, è tempo di giudizi. Direttamente dal suo canale YouTube, il giornalista di Sky, Fabio Caressa, ha così parlato della sessione invernale, soffermandosi così sulla Fiorentina: "...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 febbraio 2025 18:55
Caressa applaude: "Bene la Fiorentina che ha puntato sugli italiani. Sono importanti per trasmettere" - Fabio Caressa Milano 10/09/2014 Sky Tv / Fox Italy - 2014/2015 season presentation foto Andrea Ninni/Image/Insidefoto
Fabio Caressa Milano 10/09/2014 Sky Tv / Fox Italy - 2014/2015 season presentation foto Andrea Ninni/Image/Insidefoto
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Finito il calciomercato, è tempo di giudizi. Direttamente dal suo canale YouTube, il giornalista di Sky, Fabio Caressa, ha così parlato della sessione invernale, soffermandosi così sulla Fiorentina: "Bene la Fiorentina che ha puntato sugli italiani: Folorunsho, Zaniolo.  Bene perché poi il nucleo italiano è importante per trasmettere il pensiero e far capire cosa vuol dire il marchio". 

IL RETROSCENA DALL’INGHILTERRA: “LA FIORENTINA HA PROVATO A RIPORTARE JORGINHO IN ITALIA”

https://www.labaroviola.com/il-retroscena-dallinghilterra-la-fiorentina-ha-provato-a-riportare-jorginho-in-italia/287806/

 

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