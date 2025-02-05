Caressa applaude: "Bene la Fiorentina che ha puntato sugli italiani. Sono importanti per trasmettere"

Finito il calciomercato, è tempo di giudizi. Direttamente dal suo canale YouTube, il giornalista di Sky, Fabio Caressa, ha così parlato della sessione invernale, soffermandosi così sulla Fiorentina: "...

Finito il calciomercato, è tempo di giudizi. Direttamente dal suo canale YouTube, il giornalista di Sky, Fabio Caressa, ha così parlato della sessione invernale, soffermandosi così sulla Fiorentina: "Bene la Fiorentina che ha puntato sugli italiani: Folorunsho, Zaniolo. Bene perché poi il nucleo italiano è importante per trasmettere il pensiero e far capire cosa vuol dire il marchio".

IL RETROSCENA DALL’INGHILTERRA: “LA FIORENTINA HA PROVATO A RIPORTARE JORGINHO IN ITALIA”

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