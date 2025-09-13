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Zazzaroni: "Mi piace tantissimo il mercato della Fiorentina, Napoli o Inter vinceranno lo scudetto"

Ivan Zazzaroni commenta sulle pagine del Corriere dello Sport il mercato delle big di Serie A, parlando anche di Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 settembre 2025 14:45
Zazzaroni: "Mi piace tantissimo il mercato della Fiorentina, Napoli o Inter vinceranno lo scudetto" -
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Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha scritto un editoriale sul suo giornale per parlare delle grandi del nostro campionato e analizzarne mercato e obbiettivi di stagione. Ecco un estratto del pezzo: "Lo scudetto sarà una corsa tra Napoli e Inter, i partenopei in particolare credo si siano rafforzati in funzione della coppa. La Juve potrà infastidire se Tudor azzeccherà la partenza. Il Milan ha fatto un mercato contraddittorio, hanno preso 2 titolari e mezzo: se arrivassero secondi sarebbe una sorpresa. Lazio e Roma sono alla pari, il Bologna si aspetta molto da Bernardeschi e Immobile, molto dipenderà anche dal rendimento di Lucumi e Orsolini. Mi è piaciuto molto il mercato della Fiorentina perchè è stato molto italiano: Piccoli, Nicolussi Caviglia, e gli altri già presenti come Comuzzo, Fagioli, Kean e Mandragora."

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