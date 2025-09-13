Zazzaroni: "Mi piace tantissimo il mercato della Fiorentina, Napoli o Inter vinceranno lo scudetto"

Ivan Zazzaroni commenta sulle pagine del Corriere dello Sport il mercato delle big di Serie A, parlando anche di Fiorentina

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha scritto un editoriale sul suo giornale per parlare delle grandi del nostro campionato e analizzarne mercato e obbiettivi di stagione. Ecco un estratto del pezzo: "Lo scudetto sarà una corsa tra Napoli e Inter, i partenopei in particolare credo si siano rafforzati in funzione della coppa. La Juve potrà infastidire se Tudor azzeccherà la partenza. Il Milan ha fatto un mercato contraddittorio, hanno preso 2 titolari e mezzo: se arrivassero secondi sarebbe una sorpresa. Lazio e Roma sono alla pari, il Bologna si aspetta molto da Bernardeschi e Immobile, molto dipenderà anche dal rendimento di Lucumi e Orsolini. Mi è piaciuto molto il mercato della Fiorentina perchè è stato molto italiano: Piccoli, Nicolussi Caviglia, e gli altri già presenti come Comuzzo, Fagioli, Kean e Mandragora."