Zazzaroni: “La Fiorentina a Sassuolo è stata terrificante: ci sono giocatori che non ci mettono il cuore”

Ivan Zazzaroni ha commentato l’ultimo posto della Fiorentina in campionato dopo l’ennesima sconfitta subita per mano del Sassuolo.

Ecco le parole del noto giornalista al podcast Number1:

“Fiorentina terrificante con il Sassuolo e i messaggi che sono arrivati forse anche peggio. La scena del rigore si è vista chiaramente: voleva batterlo Kean. Poi è arrivato a Ranieri e ha detto all’attaccante di lasciar stare perché lo batteva Mandragora. Comunque, al di là di questo, si è vista una Fiorentina che in questo momento è un disastro. Il problema di base è che non c’è nessuno che possa dare una mano in società, a questa squadra, che è completamente fuori registro. Si vedeva che non avevano un’idea di cosa fare e le pa**e, perché non ci mettono il cuore. Oppure ce lo mettono, ma male.”