Zazzaroni: “La Fiorentina sta facendo un buon mercato, ma la vedo tra settimo e nono posto”

Mirko Carmignani

9 Agosto · 15:18

Aggiornamento: 9 Agosto 2025 · 15:18

#FiorentinaDzekoSohmZazzaroni

di

Il noto giornalista ha espresso il suo pensiero riguardo al mercato di Serie A e ha fatto una griglia provvisoria

In un editoriale del Corriere dello Sport, il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato del mercato in generale ed anche dei movimenti in casa Fiorentina: “Si è mossa bene la Fiorentina con operazioni intelligenti come Dzeko e Sohm che sono degli ottimi acquisti, poi ci sono due situazioni da gestire come Mandragora e Dodò che sono dei piccoli fastidi, ma nulla di complicato. Penso sia una squadra di buon livello, se dovessi fare una griglia però metto il Napoli in testa con il Milan e l’Inter poi Roma, Bologna e Juventus e a seguire vedo la Lazio con Fiorentina ed Atalanta tra settimo e nono posto.”

