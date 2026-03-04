Zazzaroni ricorda Astori: “Era un amico con cui si parlava di tutto, adesso vive nella figlia Vittoria”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha voluto ricordare Davide Astori con un post su Instagram nell’anniversario della sua scomparsa, queste le sue parole:

“Davide era un amico col quale si poteva parlare di tutto, Francesca la ricordo bellissima diciottenne nel mio programma a Canale 34. Bellissima è rimasta. Davide vive in Vittoria, nata due anni prima della morte del padre a Udine, 8 anni fa oggi.

In una delle ultime telefonate, lui pazzo della figlia, ricordo che gli dissi: “Spero che non abbia preso il tuo naso e che somigli tutta alla mamma”.

Rise e ci trovammo d’accordo. Davide era davvero speciale, capitano nel senso più completo del termine. Trovo stupendo l’impegno dell’Udinese e della Fondazione Astori, oltre all’amore di Firenze per lui.”