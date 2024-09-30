Zazzaroni: "Hanno dato rigore alla Fiorentina per step on foot, al Napoli lo stesso rigore non è stato dato"

Ivan Zazzaroni ha parlato del rigore non dato al Napoli contro il Monza, un episodio molto simile a quello di Fiorentina-Lazio

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset per paragonare i due casi di moviola di Napoli e Firenze, molto simili: “Rigore Di Lorenzo? Fiorentina-Lazio hanno dato rigore per un pestone quasi col giocatore fuori dal campo. Per regolamento dissero che è rigore, step on foot, ora invece non l’hanno dato su Di Lorenzo. Io non li darei, ma deve esserci uniformità e quindi darli tutti”

IL PENSIERO DI CICCIO GRAZIANI SULLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/graziani-palladino-deve-capire-che-colpani-e-kouame-non-possono-giocare-esterni-meglio-parisi/270279/