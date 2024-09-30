Graziani: "Palladino deve capire che Colpani e Kouamè non possono giocare esterni. Meglio Parisi"

Ciccio Graziani ha parlato della Fiorentina e dei problemi della squadra viola il giorno dopo il pareggio contro l'Empoli

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato del momento della squadra viola, queste le sue parole:

"Contro l'Empoli ci si aspettava un risultato diverso, è vero che giocare contro di loro non è semplice ma c'è bisogno di dare un pò di brio a questa Fiorentina, la palla gira bene ma manca chi dei centrocampista fa il movimento ad attaccare la porta. Su Colpani dico che non calcio e quindi è inutile tenerlo in quella posizione di campo sull'esterno, stessa cosa con Kouamè, non può giocare esterno, gli esterni devono fare tutto un altro tipo di lavoro in campo, devono tirare in porta almeno 3 volte a partita e questo Palladino deve capirlo. Meglio Parisi di Kouamè perchè sa dribblare meglio. Io metterei l'attacco a due con Kean e Gudmundsson, perchè serve tirare in porta per vincere le partite"

INZAGHI E IL RETROSCENA SULLA FINALE DI COPPA ITALIA

https://www.labaroviola.com/inzaghi-arrabbiato-con-il-capo-ultra-dellinter-per-lo-sciopero-nella-finale-di-coppa-italia-con-la-fiorentina/270233/