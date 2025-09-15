Zazzaroni attacca Pioli: “Non doveva lasciare al Napoli il possesso del pallone, la differenza è stata ampia”

A Radio Gol è intervenuto il giornalista Ivan Zazzaroni per parlare del successo del Napoli di Conte a Firenze: “Il Napoli mi ha dato una bella impressione, ho visto una squadra forte e matura che ha fatto quello che voleva anche con una certa facilità, ma pure la Fiorentina ha tante colpe perché Pioli ha lasciato il Napoli libero di fraseggiare e di tenere il pallone ed è chiaro che se gli concedi il palleggio, gli azzurri ti fanno male e la loro qualità ha fatto la differenza sabato sera. Il Napoli ha ottenuto il controllo del gioco e poteva segnare pure di più di quanto fatto, non mi aspettavo un divario così ampio.”