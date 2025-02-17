Zazzaroni ora avvisa Conte: "Il Como ha qualità, meritava di vincere anche altre partite importanti"

Il Como vince al Franchi contro una Fiorentina decisamente non brillante con i gol di Diao e Nico Paz, ottenendo 3 punti importantissimi da aggiungere alla propria classifica. Ora la squadra di Fabreg...

Il Como vince al Franchi contro una Fiorentina decisamente non brillante con i gol di Diao e Nico Paz, ottenendo 3 punti importantissimi da aggiungere alla propria classifica. Ora la squadra di Fabregas affronterà un'altra partita difficile, poiché sarà impegnato contro il Napoli di Conte al Sinigaglia. A tal proposito, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Radio Kiss Kiss tessendo le lodi dei lariani:

"Il Napoli deve stare attento, perché il Como è una squadra che ha qualità, che meriterebbe più punti di quelli che ha, che meritava di vincere anche partite importanti".