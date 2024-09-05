Sentite Zazzaroni: "La Roma parte davanti a Fiorentina, Lazio e Torino, ha qualcosa in più di loro"

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione in casa Roma e poi di conseguenza ha fatto una griglia di partenza partendo proprio dalla squadra ca...

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione in casa Roma e poi di conseguenza ha fatto una griglia di partenza partendo proprio dalla squadra capitolina. Queste le sue parole: "In partenza la Roma resta dietro a Inter, Milan e Juventus, se la gioca con l'Atalanta e ha qualcosa in più di Lazio, Fiorentina e Torino".

Dunque per il direttore del Corriere Dello Sport sia Roma che Atalanta arriveranno davanti alla Fiorentina, che si giocherà, sempre secondo Zazzaroni, l'ultimo posto in Europa con Lazio e Torino.

MARTINELLI BRILLA CON L'U19

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