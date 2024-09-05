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Sentite Zazzaroni: "La Roma parte davanti a Fiorentina, Lazio e Torino, ha qualcosa in più di loro"

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione in casa Roma e poi di conseguenza ha fatto una griglia di partenza partendo proprio dalla squadra ca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2024 13:09
Sentite Zazzaroni: "La Roma parte davanti a Fiorentina, Lazio e Torino, ha qualcosa in più di loro" -
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Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione in casa Roma e poi di conseguenza ha fatto una griglia di partenza partendo proprio dalla squadra capitolina. Queste le sue parole: "In partenza la Roma resta dietro a Inter, Milan e Juventus, se la gioca con l'Atalanta e ha qualcosa in più di Lazio, Fiorentina e Torino".

Dunque per il direttore del Corriere Dello Sport sia Roma che Atalanta arriveranno davanti alla Fiorentina, che si giocherà, sempre secondo Zazzaroni, l'ultimo posto in Europa con Lazio e Torino.

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