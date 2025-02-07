Zazzaroni: "Fiorentina-Inter una partita falsata dal regolamento, Palladino ieri è stato perfetto"

"Commento una partita falsata da un regolamento imperfetto che mi auguro possa contemplare in futuro la necessaria correzione: situazioni simili si ripeteranno". Sulle pagine del Corriere dello Sport,...

"Commento una partita falsata da un regolamento imperfetto che mi auguro possa contemplare in futuro la necessaria correzione: situazioni simili si ripeteranno". Sulle pagine del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni analizza così la gara andata in scena ieri al Franchi:

"Trattandosi di una gara d’andata rinviata di mesi (caso Bove) e riprogrammata per esigenze di calendario a mercato invernale chiuso, è stata infatti autorizzata un’autentica stramberia. È vero che ci stiamo abituando a eccessi e follie, ma lo è altrettanto che non si può evitare di segnalare con insistenza incongruenze come questa: Palladino non ha potuto impiegare chi stava allenando a dicembre. E in più non gli è stato possibile ricorrere agli acquisti di gennaio. Ulteriore aspetto ridicolo: per una questione statistica, il sito della Lega Serie A presentava sulla panchina viola anche i giocatori ceduti e inutilizzabili. Mentre in realtà vi sedevano Terracciano, Martinelli, Moreno, Caprini, Colpani, Cataldi, Harder e Rubino.

Seconda parte del commento alla partita. Sul piano tattico Palladino è stato perfetto, la sua prova migliore. Ranieri e Kean, 15 centri, sono stati strepitosi: Paratici aveva ragione quando cinque, sei anni fa mi ripeteva che Moise sarebbe diventato un centravanti da 20 gol in Serie A. L’Inter ha giocato al contrario: confusa e inconcludente, ha subìto l’intensità e l’energia di una Fiorentina rabbiosa. Si è avvertita la stanchezza mentale, il derby ha prodotto un brutto effetto". Lo riporta Tuttomercatoweb

IMPRESA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/che-impresa-della-fiorentina-linter-non-perdeva-per-3-0-dal-2016-nel-2019-lultima-con-3-goal-di-scarto/288009/