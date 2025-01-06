Zazzaroni: "A Roma credevo che Bove fosse una pippa, ma mi sbagliavo perché è un bel giocatore"

Il noto giornalista ha commentato le questioni più interessanti legate al mondo della Fiorentina con uno sguardo a Bove

A Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista e direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni che ha parlato di Fiorentina dopo la sconfitta con il Napoli: "La Fiorentina ha fatto un girone altalenante con qualche sconfitta eccessiva e qualche scivolone inaspettato. Perdere col Napoli ci sta perché gli azzurri in trasferta viaggiano bene e poi lottano per lo Scudetto, magari il passivo è troppo severo per i viola dato che gli episodi sono girati tutti a sfavore, la Fiorentina è stata sfortunata ma il Napoli ha meritato. Penso che la Fiorentina stia risentendo dell'assenza di Bove sia a livello tecnico che umano perché non hai un altro come lui in rosa, io lo conosco di persona e a Roma credevo fosse una pippa."

Sulla difesa: "Sono rimasto sorpreso dalla scelta di Palladino di giocare a 3 ma Conte l'aveva fiutata prima ed infatti ha messo largo Spinazzola che ti puntava e creava danni sulla fascia. Anche questo reparto sta traballando molto perché non ti puoi affidare solo a Comuzzo e Ranieri che ancora devono mettersi a punto."

Su Pongracic: "15 milioni in panchina sono un lusso che non puoi permetterti affatto secondo me, se è stato preso un motivo ci sarà. Io avevo visto un buon giocatore a Lecce, ma a Firenze ha dimostrato zero per quanto mi riguarda e non me lo aspettavo. Non lo boccerei a gennaio, ci lavorerei ancora."

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