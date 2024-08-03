Zazzaroni rivela: "Pradè mi disse che aveva Zaniolo in pugno. Dopo 2 minuti è andato all'Atalanta"

Kean? Paratici quattro anni fa mi disse che sarebbe diventato uno dei top attaccanti mondiali. Non lo è stato, ha pochi gol, ma per la Fiorentina è una scommessa che può vincere o perdere

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

"Nico Gonzalez? Io non so se Nico abbia così voglia di andare a Bergamo. Potrebbe diventare un uomo mercato per poi comprare altri obiettivi come Gudmundsson ed altri a centrocampo. E' una Fiorentina fresca, che mi diverte, anche Colpani mi piace.

Pradè? Daniele è un mio amico da 30 anni. Si sta muovendo bene, ma è difficile parlare perchè ad alcuni ti affezioni e speri che facciano bene. Ogni tanto mi ringrazia, poi lui è affettuoso. Questa ve la racconto. Il giorno in cui Zaniolo diventa dell'Atalanta, lui mi ha detto che poteva fare quello che voleva con Zaniolo, che poteva decidere lui e che ce l'aveva in pugno: 2 minuti dopo era dell'Atalanta. Lui voleva essere allenato da Gasperini e spero che nella sua scelta dimostri maturità."

IL FUTURO DI MCKENNIE ANCORA TUTTO DA SCRIVERE

https://www.labaroviola.com/dalla-germania-non-solo-fiorentina-per-mckennie-il-centrocampista-apre-ad-un-ritorno-in-bundesliga/262947/