Zazzaroni netto: "La Fiorentina snobberà la Conference per salvarsi, resteremo solo con una squadra in Europa"

Il direttore del Corriere dello Sport ha parlato della situazione in casa viola e non solo prima delle Coppe

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha attaccato il calcio italiano dopo la pessima spedizione europea delle nostre squadre: "Avremo solo una squadra ai Quarti delle coppe che verrà fuori dal derby di Europa League tra Roma e Bologna, in Champions abbiamo fatto una figuraccia e in Conference la Fiorentina uscirà presto perché deve pensare di salvarsi il prima possibile. A fine mese pure l'Italia può fare un nuovo flop e perdere l'ennesimo mondiale, sarebbe l'ennesima vergogna di questo movimento finito e bollito."