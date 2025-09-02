Zazzaroni: "Mercato eccellente della Fiorentina, mi piace. Da fascia quinto-ottavo posto, ma dovrà lottare"

Il Milan è meglio dello scorso anno, la Juve la devo ancora capire ma Zhegrova e Openda sono buoni colpi

Ivan Zazzaroni ha commentato il mercato appena concluso della Serie A, analizzando il momento della Roma e della Fiorentina, ma non solo. Questo un estratto delle sue parole:

Roma, come sta vivendo il momento Gasperini?

"Contento non è, è evidente. Lui aveva chiesto due giocatori, che erano Rios e Fabio Silva, c'erano le condizioni per portarli e non sono maturate. Più di Sancho, trattativa troppo lunga e inutile. Non è stato un mercato buono, perché vediamo giocare 8/11 dello scorso anno, gioca Hermoso che doveva partire, Ghilardi si inserirà, poi ci sono Wesley e un paio. Voleva qualcosa di livello. Credo qualche promessa sia stata fatta, nonostante il quadro fosse chiaro e lo sapesse anche lui. Se lo scorso anno fai 140 mln di mercato e quest'anno no, e i paletti finanziari erano gli stessi, è normale che l'allenatore sia deluso".

Che Fiorentina vede?

"Ha fatto un eccellente mercato, hanno qualità a centrocampo, soluzioni davanti, Dzeko gli darà qualcosa. Mi piace, poi è da fascia quinto-ottavo posto e dovrà lottare".

Chi vede dietro al Napoli?

"L'Inter non si è indebolita, per adesso solo lei. Se avesse fatto l'operazione Lookman, avrebbe un giocatore che in rosa ora non ha. Il Milan è meglio dello scorso anno, la Juve la devo ancora capire ma Zhegrova e Openda sono buoni colpi, vedremo chi giocherà però. Lì davanti hai tanti giocatori. Vlahovic per me è più forte di David, mi aspetto che giochi, visto che lo paga 12 milioni. E che Comolli a dicembre si presenti dai procuratori e provi un accordo per allungare il contratto. Sarà quasi impossibile ma devi provarci. C'è gente che spende 150 mln per Isak, non ce ne sono così forti in giro. Io metto Napoli, Inter, Juve e Milan. Chivu? E' molto intelligente, sveglio, qualche scivolone ci sta, come con l'Udinese. Ha i giocatori, forse serviva una rinfrescata in mezzo al campo ma ha un'Inter ancora forte".