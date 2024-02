Sabatini annuncia: “Thiago Motta ha comunicato al Bologna che il prossimo anno non sarà più l’allenatore”

Il giornalista di Sport Mediaset, Sandro Sabatini, nel corso della trasmissione Pressing; ha parlato del futuro di Thiago Motta a Bologna, queste le sue parole:

“A me risulta che Thiago Motta ha già comunicato al Bologna che il prossimo anno andrà via. Hanno già deciso anche chi prendere al suo posto. Adesso bisogna solo capire dove allenerà Thiago Motta che ha più scelta” lo smentisce però parzialmente Zazzaroni che in diretta risponde immediatamente: “Non è vero che Thiago Motta ha comunicato al Bologna che andrà via alla fine del campionato ma loro sanno che è la sua ultima stagione sulla panchina del Bologna”

