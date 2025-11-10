10 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:47

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Zazzaroni: “Pioli non voleva Piccoli e aveva chiesto Lindeloff, era convinto di potercela fare ancora”

10 Novembre · 19:23

Le parole del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni che non risparmia qualche retrocescena su Stefano Pioli

Intervenuto all’interno dell’edizione serale de Il Pentasport, Ivan Zazzaroni ha commentato il drammatico momento della Fiorentina.

Ecco le parole del direttore del Corriere dello Sport:

“Hai fatto un progetto di tre anni con Pioli e adeso ti ritrovi con una società dimezzata e un allenatore nuovo che è consapevole dei rischi. Parti da un entusiasmo iniziale e una squadra che in dieci giornate aveva fatto veramente ridere. Vanoli è un allenatore che qualcuno non considera da Fiorentina e c’è una cappa di negatività.
Paolo troverà qualche soluzione, spero che potregga maggiormente la difesa perché dietro ne prendono tanti“.

Sul cambio di mentalità:
Queste cose capitano, sono capitate al Napoli nel post Spalletti. 
Io ero convinto che la squadra fosse stata rafforzata ma probabilmente abbiamo sopravvalutato i giocatori, quasi tutti non stanno rendendo come dovrebbero. Dopo un grande down ci dovrà essere un up, spero che le prossime 7 partite portino dei punti.”

Sul confronto tra Italiano e Pioli:
“So la fame che ha Italiano, ho parlato con Sirigu che mi ha spiegato che Vincenzo è uno dei più bravi.
Pioli voleva tornare in Italia ma ci ha rimesso dei soldi ed è un allenatore bravo ma Italiano è un allenatore moderno. A Firenze dicevano che prendeva troppi gol in contropiede ma so solo che ha fatto tre finali in due anni e ne ha fatta una quarta a Bologna.
Pioli non ha chiesto nessuna buonuscita, era convinto di potercela fare ancora. Aspettava di capire se c’erano le condizioni per restare. Alla fine la società ha deciso di esonerarlo e il giorno in cui tornerà a lavorare, smetterà di pagarlo”.

Sui segnali dalla dirigenza:
Roberto Goretti è bravo e comunque chi vai a prendere adesso?
L’errore è stato non seguire in alcune cose Pioli, Piccoli non lo voleva, dietro avrebbe preso volentieri Lindeloff e avrebbe preso altro a centrocampo. La società è giusto che faccia anche le sue scelte, è giusto che si arrivi ad una combinazione con le scelte della società e le richieste dell’allenatore. Vanoli sa come poter salvare questa squadra, l’unico dubbio è cercare di non deprimersi perché si sentono tecnicamente impoveriti perché la squadra non è povera“.

