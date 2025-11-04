4 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:22

Zazzaroni sul caso Pioli-Fiorentina: "Il muro contro muro è deleterio per entrambi, situazione assurda"

Zazzaroni sul caso Pioli-Fiorentina: “Il muro contro muro è deleterio per entrambi, situazione assurda”

4 Novembre

Ivan Zazzaroni è intervenuto attraverso il suo profilo Instagram per commentare la complicata situazione tra Stefano Pioli e la Fiorentina: “Non capisco una cosa: se Pioli non vuole dimettersi (è un suo diritto) perché la Fiorentina che l’ha voluto garantendogli tre anni di contratto (errore) non raggiunge un accordo con lui: nel preciso momento in cui Stefano troverà un’altra squadra smetterà di pagarlo. Il muro contro muro è deleterio per entrambi. Conosco pochissime persone – non solo allenatori – che rassegnano le dimissioni a zero. Lo fece Zoff nel 2000 per le critiche di Berlusconi. Ma Zoff è Zoff.”

