Zazzaroni attacca: “Non ha senso la protesta dei tifosi della Fiorentina contro Commisso”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato a Radio Bruno dei temi di attualità di casa Fiorentina, queste le sue parole:

“Nell’ambiente Fiorentina c’è qualcuno che butta benzina sul fuoco, non aveva senso la protesta dei tifosi con quelle dimensioni. Sulla base di un risultato di una partita scopriamo che la Fiorentina ha sbagliato tutto? Commisso ha speso, ha venduto giocatori a cifre enormi e realizzato una struttura come il Viola Park. Chi ha fatto meglio della Fiorentina? L’Inter, Atalanta e poi? La Fiorentina ha capito di aver sbagliato l’atteggiamento con i media fiorentini, Pradè ha detto che cercheranno di instaurare migliori rapporti con la stampa. L’assunzione di responsabilità e il fatto che un presidente chieda scusa per il mercato e per i rapporti con la stampa, non sono dettagli. Cosa volete di più? Un mutuo? Nessuno ammette di aver sbagliato. Palladino lo conosco benissimo, è molto strutturato ma Firenze non è Monza. Avrà a che fare con un pubblico diverso con una aspettativa superiore. Sa fare calcio, ha delle idee ed è la prima grande occasione che ha. Certo la squadra ha bisogno di 2-3 innesti veri”

LE PAROLE DI TORREIRA SULLA FIORENTINA