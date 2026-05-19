Zazzaroni sicuro: "Vanoli ha le scatole piene di sentirsi in discussione. Paratici vorrebbe confermarlo"

Continua a tenere banco la conferma o meno di Vanoli

Nell'editoriale sul Corriere dello Sport troviamo il commento di Ivan Zazzaroni: "Domenica 17 maggio, Torino, ore 11 e 59. Vanoli ne ha le scatole piene di sentirsi in discussione, teme la grandinata, l’ombra di Grosso si è allungata su di lui da settimane. Paratici, che vorrebbe confermarlo, spera che in qualche modo Paolo si aiuti da sé".