Zazzaroni convinto: “Il mercato della Fiorentina rimane buono perché la squadra è migliorata”

Il giornalista Zazzaroni ha parlato di Roma e Fiorentina, a pochi giorni dalla sfida del Franchi fra le due squadre

Il giornalista e direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina, che si avvicina alla gara di domenica contro la Roma: “La Roma non ha giocato bene, ha denunciato i suoi problemi, cioè che non ha l’attacco, soprattutto senza Dybala. Non credo i rigori sbagliati possano condizionare i giocatori. Non credo che i giocatori siano da Gasperini, soltanto alcuni lo sono”.

Sulla Fiorentina: “Sono totalmente deluso da questa Fiorentina. Confermo che il mercato è stato buono, perché la squadra è migliore dello scorso anno. Quello che non riesco a capire è il tipo di prestazione, con il Como si può anche andare in delirio, ma alcuni giocatori non stanno rendendo per come dovrebbero, Fagioli è l’ombra di quello che conosco io, Kean non segna, Dzeko e Gudmundsson non riescono a dare il contributo che possono dare. A livello individuale, la Fiorentina è al minimo, in grossa difficoltà”.

Sulle responsabilità di Pioli: “Credo che qualsiasi allenatore abbia un peso grosso, se vince, vince lui, se perde, perde lui. Quindi penso che abbia grosse responsabilità. È una persona seria che non è venuto a fare brutte figure”.