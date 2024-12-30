Sentite Zazzaroni: “Fiorentina? C’è chi dice che Commisso non farà solo due acquisti a gennaio”

La mediana della Fiorentina è brava ma lenta

Nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo le parole di Ivan Zazzaroni: “Con la solita spregiudicatissima Fiorentina di Palladino che - nonostante sia venuto a mancare l'unico centrocampista dinamico e tuttofare, Bove - insiste con i quattro attaccanti e la mediana brava ma lenta (Adli-Cataldi); con la Viola ottimistica di Raffa, dicevo, la Juve ha giocato una partita discreta, non la peggiore, ottenendo due volte il vantaggio, sempre con Thuram, ma facendosi raggiungere prima da Kean e poi da Sottil. Della Fiorentina posso dire tutto il bene possibile: Palladino ha un'idea molto chiara e precisa e insiste con quella. Non vuole snaturare la squadra proprio per infonderle sicurezza in ciò che fa, nel lavoro. Di sicuro ha bisogno di un sostituto di Bove. C'è però chi sostiene che Commisso non abbia intenzione di fermarsi a due acquisti, l'altro è Valentini”.

https://www.labaroviola.com/marocchi-la-juve-avrebbe-dovuto-vincere-3-1-o-4-1-contro-la-fiorentina/282718/