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Zazzaroni: “Due punti persi tra Paratici e Marotta, ma Fiorentina e Inter guardino oltre le tensioni”

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Zazzaroni: “Due punti persi tra Paratici e Marotta, ma Fiorentina e Inter guardino oltre le tensioni”

Redazione

23 Marzo · 10:19

Aggiornamento: 23 Marzo 2026 · 10:19

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Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, commentando l’ultima giornata di campionato, ha analizzato anche il pareggio tra Fiorentina e Inter.

Secondo Zazzaroni, “Paratici ha sottratto due punti a Marotta, che in qualche modo lo aveva fatto emergere ai tempi della Sampdoria, su indicazione di Lorenzo Marronaro, e poi valorizzato alla Juventus: da tempo, però, i rapporti tra i due si sono raffreddati (per usare un eufemismo)”.

Ha poi aggiunto che questo aspetto non è centrale: “Fiorentina e Inter non possono permettersi di inseguire obiettivi secondari o rivincite personali. Dopo il pareggio del Franchi, i traguardi stagionali restano comunque alla portata di entrambe. Quanto all’Inter, i discorsi sul vantaggio di +6 sul Milan e +7 sul Napoli restano teorici: l’unico dato concreto, al momento, è il calo di rendimento della squadra allenata da Chivu.”

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