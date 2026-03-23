Zazzaroni: “Due punti persi tra Paratici e Marotta, ma Fiorentina e Inter guardino oltre le tensioni”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, commentando l’ultima giornata di campionato, ha analizzato anche il pareggio tra Fiorentina e Inter.

Secondo Zazzaroni, “Paratici ha sottratto due punti a Marotta, che in qualche modo lo aveva fatto emergere ai tempi della Sampdoria, su indicazione di Lorenzo Marronaro, e poi valorizzato alla Juventus: da tempo, però, i rapporti tra i due si sono raffreddati (per usare un eufemismo)”.

Ha poi aggiunto che questo aspetto non è centrale: “Fiorentina e Inter non possono permettersi di inseguire obiettivi secondari o rivincite personali. Dopo il pareggio del Franchi, i traguardi stagionali restano comunque alla portata di entrambe. Quanto all’Inter, i discorsi sul vantaggio di +6 sul Milan e +7 sul Napoli restano teorici: l’unico dato concreto, al momento, è il calo di rendimento della squadra allenata da Chivu.”