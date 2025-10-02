2 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:31

Zazzaroni: “Il mercato della Fiorentina è stato buono, Pioli tornerà al 3-5-2. Serve velocità”

2 Ottobre · 09:39

Pioli

Il famoso giornalista, Ivan Zazzaroni, ha parlato della situazione di Pioli e della Fiorentina confrontandola a quella della Roma.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione “Maracanà“, affrontando diversi temi calcistici. Tra questi, ha parlato anche della Fiorentina e delle difficoltà che sta attraversando Stefano Pioli:

Pioli ha un contratto triennale e una squadra valida, con un mercato ben fatto. Nonostante questo, i risultati non stanno arrivando. Probabilmente tornerà a schierare un 3-5-2. Forse la Fiorentina manca di velocità in questo momento, motivo per cui viene spesso superata dagli avversari.”

Riguardo ad Lazio e Roma, Zazzaroni ha aggiunto: “Gasperini non ha mai puntato su un calcio difensivo. Se l’attacco non funziona, si fa quel che si può. La Roma non è la squadra tipica di Gasperini, ma corre di più e, nonostante le difficoltà, può contare su un portiere straordinario. Per ora deve concentrarsi sui risultati, e ha delle giustificazioni per la situazione attuale. Sarri, invece, è stato spesso criticato per l’uso di tre centrocampisti, ma ha vinto a Genova schierando quattro punte. Sono allenatori diversi, ma che affrontano problematiche simili, sia Gasperini che Sarri.”

