Zazzaroni: “Mi sono confrontato coi giocatori della Fiorentina ma neanche loro sanno cosa fare”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto sul canale YouTube “Tutti In The Box” per commentare la difficilissima situazione in casa Fiorentina: “Io ho provato anche con i giocatori a confrontarmi e e anche loro non sanno da che parte prendere. Hanno eletto a leader Ranieri, De Gea è un leader, Dzeko è un professionista di alto livello, Mandragora è un leader se vogliamo, quindi ci sono. La partita in coppa mi è piaciuta, ma questa squadra corre meno delle altre, arriva sempre seconda. Non riesco veramente a capire quale sia il problema.

Quando prendi l’infilata negativa non te ne va dritta una, e per trovare una soluzione cambi l’allenatore, ma chi si prende questa responsabilità in questo momento? Barone è morto un anno e mezzo fa, Pradè si è dovuto dimettere perché lo stavano massacrando ingiustamente a Firenze, Ferrari è il direttore generale ma è arrivato da capo della comunicazione, e Goretti non ha mai fatto grandi società. Commisso sta male ed è in America. Si tratta di una convergenza di cose negative. Io pensavo avesse fatto un bel mercato quest’estate”.