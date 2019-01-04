Gama: "Gli insulti dei tifosi viola mi hanno fatto pensare, certa gente deve stare a casa"

La giocatrice della Juventus, Sara Gama, intervistata dall’ex vicepremier Walter Veltroni per La Gazzetta dello Sport ha parlato dei fatti di Fiorentina–Juventus femminile: "Che impressione mi ha fat...

La giocatrice della Juventus, Sara Gama, intervistata dall’ex vicepremier Walter Veltroni per La Gazzetta dello Sport ha parlato dei fatti di Fiorentina–Juventus femminile: "Che impressione mi ha fatto? Mi fa pensare che non dobbiamo importare dal calcio maschile dal quale noi abbiamo molto da apprendere, le cose negative. Non sta scritto da nessuna parte che il tifo debba essere così e quindi per noi quel tipo di tifosi devono assolutamente stare a casa. Preferiamo non averli, preferiamo avere meno gente ma che sia buona, veri sportivi…Poi purtroppo la questione tifosi nel calcio è una questione che non riguarda solo il calcio. Il calcio è lo specchio della società e il tifo purtroppo è peggiorato, in questi anni. Non si tifa per ma si tifa contro, quanto di più lontano dallo sport. Non è più lo sfottò di un derby, è vero odio che degenera in violenza, e trasforma un gioco in una guerra, le due cose più lontane che si possano immaginare. E tutto questo peggiora perché è peggiorata anche la dialettica nella nostra società per cui la gente si permette di dire tutto, sui social network, allo stadio. Si perde il rispetto verso il prossimo. E’ grave e pericoloso”.