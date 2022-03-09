Torreira: "Possiamo raggiungere gli obiettivi. Tutto è possibile con impegno e con i nostri tifosi"
Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira ha parlato sul suo Instagram del momento della sua Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
09 marzo 2022 13:55
Il regista viola Lucas Torreira ha parlato di Fiorentina sul suo Instagram. Queste le sue parole:
"C'è molta strada da fare. Siamo in tempo per correggere i nostri errori e raggiungere gli obiettivi. Questo è possibile con il nostro impegno e con il supporto dei nostri tifosi.
Insieme c’è la possiamo fare".
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