Torreira: "Possiamo raggiungere gli obiettivi. Tutto è possibile con impegno e con i nostri tifosi"

Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira ha parlato sul suo Instagram del momento della sua Fiorentina

Il regista viola Lucas Torreira ha parlato di Fiorentina sul suo Instagram. Queste le sue parole:

"C'è molta strada da fare. Siamo in tempo per correggere i nostri errori e raggiungere gli obiettivi. Questo è possibile con il nostro impegno e con il supporto dei nostri tifosi.

Insieme c’è la possiamo fare".

IL DIRETTORE DEGLI UFFIZI PARLA DEL NUOVO FRANCHI

https://www.labaroviola.com/direttore-uffizi-il-nuovo-franchi-ha-la-nettezza-del-brunelleschi-e-la-pulizia-del-vasari-in-linea-col-la-citta/168379/