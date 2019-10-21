Tifosi continua il grande entusiasmo, a Brescia il settore ospiti è sold out
Come riporta Stadio, saranno 1027 i tifosi al seguito della Fiorentina questo lunedì sera a Brescia. Continua dunque un grandissimo effetto entusiasmo che si è creato dall'inizio dell'estate appena tr...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2019 11:19
Come riporta Stadio, saranno 1027 i tifosi al seguito della Fiorentina questo lunedì sera a Brescia. Continua dunque un grandissimo effetto entusiasmo che si è creato dall'inizio dell'estate appena trascorsa con l'arrivo del presidente Rocco Commisso