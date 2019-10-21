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Tifosi continua il grande entusiasmo, a Brescia il settore ospiti è sold out

Come riporta Stadio, saranno 1027 i tifosi al seguito della Fiorentina questo lunedì sera a Brescia. Continua dunque un grandissimo effetto entusiasmo che si è creato dall'inizio dell'estate appena tr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2019 11:19
Tifosi continua il grande entusiasmo, a Brescia il settore ospiti è sold out - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com tifosi viola, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com tifosi viola, Curva Fiesole
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Come riporta Stadio, saranno 1027 i tifosi al seguito della Fiorentina questo lunedì sera a Brescia. Continua dunque un grandissimo effetto entusiasmo che si è creato dall'inizio dell'estate appena trascorsa con l'arrivo del presidente Rocco Commisso

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